Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность», действовавший 6 часов

Режим повышенной готовности, введенный в Республике Татарстан из-за потенциальной угрозы с воздуха, прекратил действие.

Источник: Аргументы и факты

Соответствующее уведомление появилось в официальном мобильном приложении МЧС России.

Согласно данным ведомства, особый правовой режим «Беспилотная опасность» был объявлен на территории региона в 00:21. Он продолжался около шести часов — отмена режима последовала в 6:08.

При этом в МЧС подчеркнули, что на протяжении всего времени действия режима сама угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в республике официально не объявлялась. Решение о введении аналогичного режима в будущем будет приниматься оперативно в зависимости от обстановки.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше