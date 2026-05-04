В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность», действовавший 6 часов

Соответствующее уведомление появилось в официальном мобильном приложении МЧС России.
Согласно данным ведомства, особый правовой режим «Беспилотная опасность» был объявлен на территории региона в 00:21. Он продолжался около шести часов — отмена режима последовала в 6:08.
При этом в МЧС подчеркнули, что на протяжении всего времени действия режима сама угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в республике официально не объявлялась. Решение о введении аналогичного режима в будущем будет приниматься оперативно в зависимости от обстановки.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.