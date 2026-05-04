Над Самарской областью сбиты вражеские беспилотники

Ночью в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Вводился план «Ковер». В этот период в аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Спустя шесть с половиной часов был объявлен отбой угрозы. Самарский аэропорт возобновил работу в штатном режиме.