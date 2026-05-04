В Энергодаре из-за атак ВСУ применяют веерные включения электричества

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре после атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетики ввели временный график подачи света. Электричество в городе теперь дают примерно на четыре часа по схеме веерных включений. Об этом глава города Максим Пухов сообщил в мессенджере Макс.
По словам градоначальника, 30 апреля населенный пункт полностью обесточили из-за удара ВСУ по линии электропередачи, которая питает Энергодар.
Стоит отметить, что киевский режим практически ежедневно атакует Энергодар. Как уточнял Максим Пухов, ВСУ преследуют не только военные, но и психологические цели.
Глава Энергодара пояснил, что враг пытается посеять панику среди мирных жителей и осложнить их жизнь. Удары наносятся таким образом, чтобы нарушить работу коммунальной инфраструктуры и постоянно держать горожан в психоэмоциональном напряжении.