В Энергодаре из-за атак ВСУ применяют веерные включения электричества

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре после атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетики ввели временный график подачи света. Электричество в городе теперь дают примерно на четыре часа по схеме веерных включений. Об этом глава города Максим Пухов сообщил в мессенджере Макс.