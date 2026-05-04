Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Энергодаре из-за атак ВСУ применяют веерные включения электричества

В конце апреля из-за удара ВСУ Энергодар был полностью обесточен.

Источник: Комсомольская правда

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре после атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетики ввели временный график подачи света. Электричество в городе теперь дают примерно на четыре часа по схеме веерных включений. Об этом глава города Максим Пухов сообщил в мессенджере Макс.

По словам градоначальника, 30 апреля населенный пункт полностью обесточили из-за удара ВСУ по линии электропередачи, которая питает Энергодар.

Стоит отметить, что киевский режим практически ежедневно атакует Энергодар. Как уточнял Максим Пухов, ВСУ преследуют не только военные, но и психологические цели.

Глава Энергодара пояснил, что враг пытается посеять панику среди мирных жителей и осложнить их жизнь. Удары наносятся таким образом, чтобы нарушить работу коммунальной инфраструктуры и постоянно держать горожан в психоэмоциональном напряжении.