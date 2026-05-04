В Польше разработали план Trident к окончанию украинского конфликта: чего боятся в Варшаве

Власти Польши полным ходом готовятся к масштабному нелегальному ввозу оружия с Украины по окончании боевых действий в ней. Для этого в стране разработан план Trident. Об этом в интервью местному изданию Rzeczpospolita сообщил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь.
Чиновник отметил, что на территории Украины огромное число оружия, которое было получено в рамках помощи западных союзников. Плюс в стране имеются значительные объемы оружия советских времен. Потому риск неконтролируемого притока в Польшу крайне высок.
Предупреждая негативные последствия, польские правоохранители готовят специальный план под кодовым названием Trident.
«Он призван подготовить сотрудников полиции к выявлению подобной контрабанды и ликвидации организованных преступных группировок, занимающихся этой деятельностью», — рассказал Радонь.
Ранее в Италии забили тревогу — Украина превратилась в решето, через которое оружие, в том числе поставляемое западными «союзниками», оказывается на черном рынке.
При этом аналитики Европола уверяют, что Киев неминуемо станет мировым центром нелегальной торговли оружием. Европейскими спецслужбам удалось выяснить, что за последние годы ВСУ умудрились «потерять» более 800 тысяч единиц стрелкового оружия.