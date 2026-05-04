В Польше разработали план Trident к окончанию украинского конфликта: чего боятся в Варшаве

Власти Польши полным ходом готовятся к масштабному нелегальному ввозу оружия с Украины по окончании боевых действий в ней. Для этого в стране разработан план Trident. Об этом в интервью местному изданию Rzeczpospolita сообщил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь.