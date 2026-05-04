В ГД внесен законопроект об отмене пошлины на ВНЖ для иностранных участников СВО

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, освобождающий иностранных участников специальной военной операции (СВО) от уплаты государственной пошлины за выдачу вида на жительство. Документ опубликован в электронной базе Думы.
Изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Инициатива расширяет перечень случаев, когда иностранцы и лица без гражданства освобождаются от госпошлины. От уплаты предлагается освободить тех, кто заключил контракт о службе в ВС РФ или воинских формированиях в период проведения СВО, а также членов их семей (в том числе в случае гибели военнослужащего).
Как ранее писал KP.RU, правительство России продлило до конца 2027 года эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих в страну иностранцев. Он был запущен в конце 2025 года и должен был завершиться 30 июня текущего года. Эксперимент решено продолжить с учетом полученного положительного опыта.