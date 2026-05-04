Пушилин: российские войска продвигаются на Славянском направлении

Российские военные продолжают улучшать тактическое положение на Славянском направлении, а также успешно закрепляются в районе Новоалександровки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ссылаясь на данные разведки и оперативных служб республики.
Активные боестолкновения сейчас фиксируются в районе населенного пункта Старый Караван. Кроме того, существенное улучшение позиций российских подразделений отмечено в Красном Лимане — сразу с северо-восточной и юго-восточной сторон.
Ранее в Министерстве обороны России уточнили, что бойцы группировки «Запад» продолжают выдавливать противника с занимаемых позиций. За прошедшие сутки активные штурмовые действия велись в районах Святогорска и Красного Лимана в ДНР. В ведомстве отметили, что украинские подразделения понесли серьезные потери как в живой силе, так и в технике.