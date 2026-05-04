Вооруженные силы Украины после ухудшения ситуации для них на передовой усилили атаки на мирное население Горловки. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Накануне глава ДНР рассказал, что два человека погибли в Горловке из-за удара украинского беспилотника. Удар пришелся на Калининский район Горловки. Погибшими оказалась семейная пара — женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Также пострадал мужчина 1969 года рождения.
До этого Пушилин подчеркивал, что для прекращения ударов по Донбассу необходимо отодвинуть противника на должное расстояние не только от Донецка, но и от других населенных пунктов.
При этом глава Донецкой Народной Республики заявил, что после завершения конфликта на Украине главаря киевского режима Владимира Зеленского ждут репрессии. По словам Пушилина, нелегитимный президент Украины сам прекрасно это понимает.