В зоне спецоперации начали тестировать новый БПЛА «Штурмовик»

В зоне спецоперации начали тестировать новый наземный дрон «Штурмовик». Об этом заявили в компании-разработчике «Дрон форс аэро». Сообщение передает ТАСС.
Отмечается, что аппарат предназначен для доставки боевой части весом до 20 килограммов. Также его могут использовать как «дрон-ждун» благодаря небольшим габаритам и малозаметности.
«Сейчас “Штурмовик” проходит апробацию в зоне СВО. Прообразом дрона стал “Царь-танк”, а свое название изделие получило в связи с применением его штурмовыми отрядами», — уточнили в компании.
Также подчеркивается, что за счет волоконно-оптической линии связи аппарат может сохранять управление там, где обычные каналы уязвимы для радиоэлектронного подавления. Прообразом новой разработки стала колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк».
«(Дрон способен — прим.ред.) преодолевать расстояния до 30 км, дрон устойчив к воздействию средств РЭБ противника, не боится грязи и дождя. В случае обрыва ВОЛС задействуется дополнительный цифровой модуль связи», — подчеркивается в сообщении.
Тем временем ВС России продолжают продвигаться в зоне спецоперации. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные улучшают тактическое положение на Славянском направлении и закрепляются в районе Новоалександровки. По его данным, активные боестолкновения идут у Старого Каравана, а в Красном Лимане отмечено улучшение позиций подразделений ВС РФ с северо-восточной и юго-восточной сторон.