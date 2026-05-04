Эксперт раскрыл, откуда у ВСУ дроны для ежедневных атак на РФ

Эксперт уточнил, что дроны доставляют через черноморские порты и польский Жешув. Кроме того, Финляндия, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников. По мнению Дандыкина, страны НАТО фактически вступили в конфликт с РФ. Часть БПЛА удается уничтожить еще на переднем крае в зоне СВО. Однако ежедневно в сторону России летит от 300 до 500 штук. Противник сознательно нацеливает дроны на гражданскую инфраструктуру.
Напомним, в ночь на 4 мая российские службы ПВО нейтрализовали и ликвидировали над регионами России 117 украинских дронов, сообщило Минобороны. Беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской и Курской, а также над Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской, Рязанской областями и Московским регионом.