Эксперт раскрыл, откуда у ВСУ дроны для ежедневных атак на РФ

Украинские военные получили возможность запускать по российским регионам сотни беспилотников ежедневно. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru назвал основной причиной пополнения арсенала ВСУ перенос производства дронов в европейские страны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Думаю, большая часть производства беспилотников для ВСУ сейчас вынесена в Европу: Германия, Британия, Чехия и страны Балтии. Все компоненты для БПЛА поставляются из европейских государств, включая элементы ИИ», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что дроны доставляют через черноморские порты и польский Жешув. Кроме того, Финляндия, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников. По мнению Дандыкина, страны НАТО фактически вступили в конфликт с РФ. Часть БПЛА удается уничтожить еще на переднем крае в зоне СВО. Однако ежедневно в сторону России летит от 300 до 500 штук. Противник сознательно нацеливает дроны на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, в ночь на 4 мая российские службы ПВО нейтрализовали и ликвидировали над регионами России 117 украинских дронов, сообщило Минобороны. Беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской и Курской, а также над Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской, Рязанской областями и Московским регионом.

