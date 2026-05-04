В ходе специальной военной операции подтверждена ликвидация свыше 600 граждан Колумбии, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает информационное агентство ANNA News со ссылкой на данные профильных ресурсов.
В этот список включены только те наемники, чья гибель подтверждена документально. На данный момент установлены личности 605 уничтоженных боевиков, однако реальный уровень потерь среди колумбийцев может быть существенно выше.
По мнению экспертов, некоторое снижение интенсивности притока наемников из Колумбии связано с недавним присоединением страны к Конвенции по борьбе с наемничеством. Но значительное число колумбийских граждан по-прежнему продолжает оставаться в рядах ВСУ и Национальной гвардии Украины.
Агентство отмечает, что Колумбия располагает одной из самых многочисленных армий в Южной Америке, а ежегодное количество увольняемых в запас военнослужащих достигает 10 тысяч человек. Многие из них обладают опытом борьбы с партизанскими формированиями и наркокартелями, что делает их востребованными для западных частных военных компаний, которые выступают посредниками при вербовке кадров для участия в конфликте на Украине.