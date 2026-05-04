Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 260 военнослужащих, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО RAK-SA-12 и станция РЭБ.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ и пограничному отряду в районах населенных пунктов Чернещина, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, бронетранспортер М113, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и три станции РЭБ.
Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 90 человек. Также противник лишился боевой машины пехоты Marder, бронеавтомобиля Puma, бронетранспортера М113, боевой бронированной машины «Казак», 13 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, четырех станций РЭБ и двух станций контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.
«Центр» атакует ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад, штурмовой полк ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Воскресенка, Листовка, Барвиновка, Верхняя Терса, Лесное и Воздвижевка Запорожской области.
Противник потерял свыше 315 военнослужащих, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожены более 35 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- восемь управляемых авиабомб;
- семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 507 БПЛА самолетного типа.