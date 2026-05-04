Т-72Б3М уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области. Видео

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» нанесли серию ударов по позициям противника в Харьковской области. Видео боевое работы публикует Министерство обороны.
В ходе выполнения боевых задач танкисты 11-го армейского корпуса оказывают поддержку штурмовым подразделениям, уничтожая технику и укрытую живую силу ВСУ. Для повышения скрытности экипажи ведут огонь с закрытых огневых позиций, используя заранее разведанные координаты.
Опорные пункты и места скопления противника выявили операторы БПЛА, которые оперативно передали координаты на командный пункт. Получив данные, экипаж Т-72Б3М поразил цели осколочно-фугасными снарядами из 125-мм пушки. На выполнение задачи у танкистов ушло не более 10 минут, после чего экипаж оперативно замаскировал позицию и ушел в укрытие.