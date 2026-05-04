ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкого ЗРК IRIS-T. Видео

Российские военные нанесли точный удар с помощью дронов по пусковой установке зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM немецкого производства. Об этом сообщает информационное агентство ANNA News со ссылкой на публикацию 50-й отдельной бригады БПС ВГК ВС РФ «Варяг».
2 мая разведчики вскрыли позицию ЗРК IRIS-T SLM, после чего операторы ударных дронов атаковали боевую машину и находившийся рядом расчет. Кадры объективного контроля с другого БПЛА зафиксировали возгорание пусковой установки, предназначенной для запуска ракет средней дальности.
Согласно открытым данным, правительство Германии профинансировало поставку ВСУ 12 батарей этого комплекса. Каждая батарея включает радиолокационную станцию Hensoldt TRML-4D и несколько пусковых установок на шасси MAN HX2, каждая из которых способна нести до восьми зенитных управляемых ракет.
На сегодняшний день на Украину доставлено около половины от запланированного объема поставок. Как отмечает ANNA News, российские операторы БПЛА и ракетчики регулярно поражают элементы ЗРК, что значительно снижает возможности противника по прикрытию военных объектов в тыловых районах.