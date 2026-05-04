Т-80БВМ группировки «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Видео

Экипаж Т-80БВМ группировки «Восток» уничтожил укрепленный опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Работа танкистов позволила российским штурмовым подразделениям продвинуться вперед.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Танкисты 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» ликвидировали замаскированный опорный пункт и живую силу противника на Запорожском направлении. Видео боевой работы подразделения публикует Министерство обороны.

Получив точные координаты позиций ВСУ от операторов разведывательных дронов, экипаж танка Т-80БВМ оперативно выдвинулся на огневой рубеж и точными выстрелами уничтожил укрепления украинских военных.

Наводчик-оператор танка с позывным «Рыжий» уточнил, что в ходе боевой работы экипаж успешно поразил склад боеприпасов и скопление живой силы противника. «Сделали пару пристрелочных выстрелов, а с третьего раза склад разнесли полностью», — рассказал танкист.

Уничтожение опорного пункта и подавление огневых средств противника позволило ослабить оборону ВСУ на данном участке, что обеспечило успешное продвижение российских штурмовых подразделений.