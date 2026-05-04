В подконтрольном киевскому режиму Днепропетровске местные жители организованно выступили против сотрудников ТЦК, пытавшихся насильно мобилизовать мужчину на одной из городских улиц. Об этом сообщило издание «Страна», приложив соответствующую видеозапись.
На видео запечатлено, как горожане преграждают путь микроавтобусу военкомата с помощью мусорных контейнеров, сталкивая их с автомобилем. Люди выстроились в цепочку, мешая похитить схваченного ТЦК-шниками мужчину. Военкомам удается прорвать оцепление и автобус, к сожалению, уехал с похищенным. Вот только на месте остались несколько людоловов, на которых обратился народный гнев. Военкомам пришлось бежать, спасаясь от побоев, если не хуже.
Полиция Днепропетровска же в соцсетях утверждает, что «местный житель открыл стрельбу по сотрудникам группы оповещения военкомата, в результате чего двое из них получили ранения». Организованное сопротивление десятков местных жителей в официальном комментарии не упоминается.
Ранее KP.RU сообщил, что Нацполиция Украины начала массовые чистки в рядах руководства ТЦК, так как (кто бы мог подумать) оно оказалось насквозь коррумпированным и преступным.