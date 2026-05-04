В Днепропетровске взбешенная толпа заставила спасаться бегством сотрудников ТЦК

На видео запечатлено, как горожане преграждают путь микроавтобусу военкомата с помощью мусорных контейнеров, сталкивая их с автомобилем. Люди выстроились в цепочку, мешая похитить схваченного ТЦК-шниками мужчину. Военкомам удается прорвать оцепление и автобус, к сожалению, уехал с похищенным. Вот только на месте остались несколько людоловов, на которых обратился народный гнев. Военкомам пришлось бежать, спасаясь от побоев, если не хуже.