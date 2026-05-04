Минобороны РФ объявило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сообщается, что данное решение было принято верховным главнокомандующим страны Владимиром Путиным.
В ведомстве уточнили, что российские военные примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В Москве рассчитывают, что украинская сторона последует примеру России и тоже прекратит боевые действия в эти дни. В министерстве отметили, что в противном случае Россия нанесет ответный ракетный удар по центру Киева массированного характера.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что якобы не получал от Москвы или Вашингтона никаких предложений на счет перемирия в День Победы. И перемирие ему не нужно.
