В Минобороны ответили на угрозы Киева об ударах по Москве 9 мая

В Министерстве обороны России ответили на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который допустил нанесение удара по Москве в день празднования Дня Победы 9 мая. Как заявили в ведомстве, ВС РФ готовы ударить по по Киеву в случае попыток срыва памятных мероприятий.