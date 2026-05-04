В Минобороны ответили на угрозы Киева об ударах по Москве 9 мая

В Министерстве обороны России ответили на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который допустил нанесение удара по Москве в день празднования Дня Победы 9 мая. Как заявили в ведомстве, ВС РФ готовы ударить по по Киеву в случае попыток срыва памятных мероприятий.
«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — говорится в заявлении МО.
В Минобороны также напомнили, что Москва ранее воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на имеющиеся у страны возможности. Ведомство призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипмиссий своевременно покинуть столицу Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что российская сторона объявила перемирие в честь празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Боевые действия будут временно приостановлены 8 и 9 мая.