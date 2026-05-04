МО РФ предупредило жителей Киева о необходимости своевременно покинуть город

Ранее Минобороны РФ объявило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В ведомстве уточнили, что российские военные примут все меры для безопасности праздничных мероприятий и рассчитывают, что Украина последует примеру России. Однако в случае попыток сорвать праздник, ВС РФ даст адекватный ответ в виде ударов ракетами по Киеву.