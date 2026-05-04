Депутат поддерживает позицию Минобороны — в случае чего будет ответный удар по территории Украины 8 или 9 мая, так как «пришло время для жестких мер».
Парламентарий подчеркнул, что до этого момента Украина не соблюдала ни одного перемирия и вряд ли будет следовать договоренностям в дальнейшем.
— Давно пора было [ударить по центру принятия решений в Киеве], потому что противник игнорирует красные линии. Предупреждение прозвучало, — говорит Александр Бородай Абзацу.
В ближайшее время будет понятно, насколько серьезно настроены в Киеве и готовы ли услышать прозвучавшие предупреждения.
Ранее, Владимир Путин официально объявил 8−9 мая днями перемирия в зоне СВО в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.