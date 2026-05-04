Чиновники в США считают, что Украина не продержится и двух дней без внешней поддержки

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Американские чиновники считают, что Украина без внешней поддержки не сможет долго продолжать боевые действия. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
Как пишет журнал со ссылкой на европейских чиновников, программа НАТО PURL по закупке американского оружия для Украины нашла положительный отклик у президента США Дональда Трампа. И несмотря на сосредоточенность США на конфликте в Иране, Трамп, по мнению европейцев, вряд ли откажется от этой инициативы.
«Я думаю, президенту Трампу нравится PURL. Ему пришла в голову блестящая идея, как заставить европейцев платить за поставки американского оружия на Украину», — заявил Foreign Policy европейский чиновник.
При этом другие представители европейской дипломатии опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на военную помощь США, особенно на поставки ЗРК Patriot. Хотя американский лидер заверил европейских партнеров, что оплаченное в рамках PURL вооружение будет доставлено, «по-прежнему нет большой уверенности» в отношении будущих поставок.
Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) была запущена Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля 2025 года. Союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.