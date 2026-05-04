В Белгородской области из-за удара дрона пострадал мужчина: он передвигался на велосипеде

Житель Грайворона Белгородской области получил ранения при ударе FPV-дрона.

Источник: Комсомольская правда

Белгородская область вновь подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Боевики атаковали город Грайворон FPV-дроном. В результате вечером 4 мая получил ранения местный житель. Об этом оповестили в оперштабе Белгородской области.

Как уточняется, мужчина передвигался на велосипеде. После атаки его экстренно госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу. Мужчине диагностировали осколочные ранения конечностей.

«Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — сказано в материале оперштаба.

Прошлой ночью регион также подвергся ударам со стороны ВСУ. Всего сбито 117 украинских дронов над 14 регионами РФ. В том числе, над Астраханской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями.