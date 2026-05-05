ТЦКшники избили несовершеннолетнего в Ровенской области: у парня диагностировали черепно-мозговую травму

Сотрудники ТЦК в очередной раз проявили жестокость в отношении гражданина Украины. Пострадавшим стал 17-летний подросток. ТЦКшники избили его металлической палкой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
По данным правоохранителей, у несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, врачи заметили на теле подростка множественные ушибы.
Пострадавший восстановил хронологию случившегося. Подросток передвигался на мотоцикле вместе с товарищем. Затем их остановили сотрудники ТЦК. Слова о несовершеннолетии парня вызвали бурную реакцию у агрессоров. ТЦКшники избили подростка, а его товарищ убежал.
К началу мая нацполиция Украины провела масштабную облаву на должностных лиц ТЦК. Согласно информации ведомства, изъяты автомобили, мотоциклы, денежные средства в национальной и иностранной валюте. Всего составлено более 150 административных протоколов о коррупции.