Команда МАГАТЭ оценила ущерб ЗАЭС после удара БПЛА: повреждено здание лаборатории станции

МАГАТЭ заявило об ущербе лаборатории Запорожской АЭС после удара БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На выходных беспилотник ударил по объекту на территории Запорожской АЭС. В результате повреждения зафиксированы в здании лаборатории станции. Ущерб оценили эксперты МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе Агентства в соцсети Х.

Отмечается, что повреждена часть лабораторного оборудования для метеорологического мониторинга ЗАЭС. Станцию атаковали ВСУ 3 мая. Как заявили в Агентстве, удар создает угрозу ядерной безопасности и работе системы контроля радиационной обстановки.

«Команда МАГАТЭ сегодня посетила лабораторию внешнего радиационного контроля, через день после того, как по ней ударил беспилотник. Они зафиксировали повреждение», — рассказали в МАГАТЭ.

В апреле на Запорожской атомной электростанции отключили внешнее электроснабжение. Это произошло в результате действия системы автоматической защиты. Отключена высоковольтная линия электропередачи «Ферросплавная-1».

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
