Команда МАГАТЭ оценила ущерб ЗАЭС после удара БПЛА: повреждено здание лаборатории станции

На выходных беспилотник ударил по объекту на территории Запорожской АЭС. В результате повреждения зафиксированы в здании лаборатории станции. Ущерб оценили эксперты МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе Агентства в соцсети Х.
Отмечается, что повреждена часть лабораторного оборудования для метеорологического мониторинга ЗАЭС. Станцию атаковали ВСУ 3 мая. Как заявили в Агентстве, удар создает угрозу ядерной безопасности и работе системы контроля радиационной обстановки.
«Команда МАГАТЭ сегодня посетила лабораторию внешнего радиационного контроля, через день после того, как по ней ударил беспилотник. Они зафиксировали повреждение», — рассказали в МАГАТЭ.
В апреле на Запорожской атомной электростанции отключили внешнее электроснабжение. Это произошло в результате действия системы автоматической защиты. Отключена высоковольтная линия электропередачи «Ферросплавная-1».