Российская сторона объявила Киеву двухдневное перемирие в честь Дня Победы. Режим «тишины» продлится 8 и 9 мая. Однако Минобороны России предупредило об ответных ударах в случае провокаций со стороны Украины. Ведомство проинформировало жителей Киева о необходимости своевременно покинуть город. Так уведомили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В сообщении подчеркивается, что ВС России нанесут удары по центру Киева в случае провокаций на День Победы. Ранее такие атаки не производились из гуманных соображений, отмечается в материале.
Минобороны также объявило, что перемирие введено в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина. Ведомство выражает надежду на ответную мирную инициативу украинской стороны.
«Обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», — предупредили в Минобороны.
Ведомство проинформировало, что ответом Москвы будет служить массированный ракетный удар по Киеву. МО России уведомило об этом гражданское население города и сотрудников иностранных дипломатических представительств.
Ультиматум от Москвы был предъявлен после дерзких заявлений нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Он высказался о возможных ударах дронами ВСУ по Красной площади во время Парада. Зеленский выступил с такими провокациями на саммите в Ереване. Там он лживо отметил, что Киев не получал никаких предложений о перемирии. При этом сам бывший комик днем ранее объявил, что уже распорядился узнать все детали инициативы Москвы.
Зеленский позже объявил о готовности Украины к перемирию. По его утверждению, Киев согласен на режим «тишины» с 6 мая. Как отметил нардеп Александр Дубинский, эти заявления прозвучали после звонков Зеленскому от европейских партнеров. Депутат Рады считает, что именно представители ЕС заставили бывшего комика пойти на перемирие. Он назвал партнеров Киева «кукловодами».