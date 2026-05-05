Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Ленобластью

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Ленинградской область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Сбито три БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в телеграм-канале.

В Росавиации отметили, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что в ночь на 5 мая сразу 15 российских аэропортов приостановили работу. Ограничения на полеты связаны попытками атак киевского режима по территории России.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате чего был ранен мирный житель. В момент удара мужчина ехал на велосипеде, он был доставлен в больницу с осколочными ранениями.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше