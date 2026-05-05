Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Ленобластью

Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Ленинградской область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Сбито три БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в телеграм-канале.
В Росавиации отметили, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что в ночь на 5 мая сразу 15 российских аэропортов приостановили работу. Ограничения на полеты связаны попытками атак киевского режима по территории России.
