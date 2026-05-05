ВСУ атаковали Чувашию, пострадал один человек

Киевский режим атаковал Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
«Держу на контроле обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе после ночной атаки со стороны ВСУ. Наши службы отработали штатно и оперативно», — отметил глава республики.
Николаев уточнил, что в результате ударов киевского режима пострадал человек. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
После атаки ВСУ в Чебоксарах введены временные ограничения движения транспорта на двух проспектах. В частности, перекрыты участки проспектов И. Яковлева и Мира.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских дрона над Ленинградской областью. По данным Росавиации, аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.