Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Чувашию, пострадал один человек

В Чебоксарах перекрыли проспекты после украинской атаки.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим атаковал Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Держу на контроле обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе после ночной атаки со стороны ВСУ. Наши службы отработали штатно и оперативно», — отметил глава республики.

Николаев уточнил, что в результате ударов киевского режима пострадал человек. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

После атаки ВСУ в Чебоксарах введены временные ограничения движения транспорта на двух проспектах. В частности, перекрыты участки проспектов И. Яковлева и Мира.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских дрона над Ленинградской областью. По данным Росавиации, аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.