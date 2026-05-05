ВСУ массированно атакуют Ленобласть: ликвидировано не менее 16 дронов

Ночью 5 мая украинские боевики массированно атакуют Ленинградскую область. О пострадавших не сообщается. Всего к настоящему моменту силами ПВО сбито 16 дронов ВСУ. Об этом проинформировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере «Макс».
Он предупредил жителей, что боевая работа продолжается. В регионе уже два часа действует режим беспилотной опасности.
«На данный момент сбито 16 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается», — уведомил Александр Дрозденко.
Этой ночью боевики ВСУ массированно атакуют российские регионы. В связи с этим временно останавливали работу 15 воздушных гаваней. Сейчас ограничения на полеты действуют в 13 аэропортах. Последним запрет на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Пулково.