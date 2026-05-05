Ракетная опасность в Югре: ВСУ попытались атаковать Ханты-Мансийский автономный округ

С 02:40 5 мая на территории Югры объявили режим ракетной опасности. Власти региона предупредили жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета и ограничении сотовой связи. Об этом сообщил в «Макс» губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
Спустя час ракетную опасность отменили. О последствиях информации не поступало. Пострадавших нет.
«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности», — оповестил Руслан Кухарук.
ВСУ также атакуют Ленинградскую область. Режим беспилотной опасности в регионе действует с 01:20. По имеющимся сведениям, над Ленобластью ликвидировали 16 дронов ВСУ. Боевая работа продолжается, сообщают местные власти.