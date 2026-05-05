ПВО ночью сбила 18 БПЛА ВСУ над Ленинградской областью

«За ночь в Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника», — написал Дрозденко.
В промзоне в Киришах начался пожар, специалисты МЧС и «Леноблпожспас» приступили к ликвидации возгорания.
На фоне отражения атаки ВСУ в Пулково и аэропорту Пскова вводились ограничения на полеты.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные и другие регионы. Россия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше