ПВО ночью сбила 18 БПЛА ВСУ над Ленинградской областью

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. За ночь над Ленинградской областью сбили 18 беспилотников ВСУ, в промзоне в Киришах произошел пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».

Источник: РИА Новости

«За ночь в Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника», — написал Дрозденко.

В промзоне в Киришах начался пожар, специалисты МЧС и «Леноблпожспас» приступили к ликвидации возгорания.

На фоне отражения атаки ВСУ в Пулково и аэропорту Пскова вводились ограничения на полеты.

Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные и другие регионы. Россия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

