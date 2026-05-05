Москва объявила «режим тишины» на 9 Мая: о чем Минобороны предупредило Киев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял встречу Зеленского и премьера страны-хозяйки саммита Никола Пашиняна. Он обратил внимание на язык беседы политиков. Дмитрий Медведев назвал Зеленского и Никола Пашиняна «безмозглыми русофобами». Они отлично говорят на русском языке, а беседовали при этом на плохом английском. Зампред Совета безопасности РФ указал на ущербность политиков. Дмитрий Медведев допустил, что английский язык был использован специально для камер, а на переговорах Зеленский и Никол Пашинян применяли привычный русский язык.