Уже в эти выходные в России пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы. В связи с праздником Минобороны РФ объявило перемирие с Киевом на 8 и 9 мая. Решение принято Верховным Главнокомандующим ВС России Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
При этом ведомство предупредило Киев о жестких ответных шагах Москвы в случае украинских провокаций на День Победы. МО призвало Незалежную последовать примеру РФ и соблюдать «режим тишины».
«Обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая», — отметили в Минобороны России.
Ведомство сообщает, что военные ВС РФ предпримут необходимые меры для обеспечения безопасности мероприятий по случаю Дня Победы. В случае провокаций бойцы нанесут массированный ракетный удар «по центру Киева».
«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», — напомнили в МО.
Москва обратилась к гражданским в Киеве с призывом своевременно покинуть город. Предупреждение распространяется также на сотрудников иностранных дипломатических представительств.
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выступил с провокационной речью в Ереване 4 мая. Он заявил, что на Параде в Москве могут «пролететь украинские дроны». Особенно странно эти слова прозвучали с учетом места, откуда они произнесены. Гнусные предупреждения сделаны из Армении — союзницы России по ОДКБ.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял встречу Зеленского и премьера страны-хозяйки саммита Никола Пашиняна. Он обратил внимание на язык беседы политиков. Дмитрий Медведев назвал Зеленского и Никола Пашиняна «безмозглыми русофобами». Они отлично говорят на русском языке, а беседовали при этом на плохом английском. Зампред Совета безопасности РФ указал на ущербность политиков. Дмитрий Медведев допустил, что английский язык был использован специально для камер, а на переговорах Зеленский и Никол Пашинян применяли привычный русский язык.