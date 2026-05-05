Украинские ракеты пытались ударить по ХМАО: что известно о ночной атаке ВСУ

На территории Югры ночью 5 мая действовал режим ракетной опасности. Его ввели в 02:40. Спустя 40 минут режим ракетной опасности отменили. Об этом свидетельствуют сообщения губернатора ХМАО Руслана Кухарука в мессенджере «Макс».
С 02:40 сотрудников ответственных служб и ведомств привели в режим повышенной готовности. Как отметил губернатор региона, они приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
«Прошу сохранять спокойствие», — обратился к жителям Руслан Кухарук.
Губернатор Югры напомнил, как нужно действовать при введении режима «ракетная опасность». Так, жителям рекомендовали не выходить на улицу. Во время ракетной опасности необходимо найти укрытие или оставаться дома. Нельзя покидать безопасное место до снятия режима ракетной опасности, добавил губернатор.
«В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета», — обозначил также Руслан Кухарук.
К 03:20 предупреждение о ракетной опасности было снято. О последствиях на земле и пострадавших информации не поступало. Власти региона не уведомляли о ликвидации ракет на территории ХМАО.
Этой ночью также вводили ограничения на прием и выпуск рейсов в более чем десяти аэропортах. В связи с этим произошли корректировки в расписании прилетов и вылетов. Авиакомпания «Победа» уведомила о ряде изменений. В результате часть рейсов перевозчика задержаны. Пассажиров призвали следить за всеми изменениями через доступные ресурсы.
За ночь 5 мая над Ленинградской областью уничтожили 18 дронов ВСУ. О пострадавших не сообщается. Режим беспилотной опасности к данному моменту сняли. Известно о возгорании в промышленной зоне в Киришах.
Беспилотники ВСУ, кроме того, в течение нескольких дней пытаются атаковать Москву. По предварительным данным, один из дронов прошлой ночью попал в здание на западе столицы. Фрагменты беспилотника обнаружили на улице Мосфильмовская. Пострадавших в результате атаки нет. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники спецслужб. О масштабе повреждений информации не поступало. Всего за последние дни на подлете к Москве уничтожено более 25 беспилотников.