Удмуртия, Татарстан, Югра и другие регионы подверглись ракетным ударам ВСУ: главное о ночной атаке

Сразу ряд российских регионов подверглись налетам украинских ракет ночью 5 мая. В том числе, воздушная угроза действовала на территории Свердловской области, Удмуртии и Татарстана. Об ущербе местным объектам данных не поступало. Известно, что в Свердловской области режим ракетной опасности действовал на протяжении почти двух часов. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в мессенджере «Макс».
Он обратился к местным жителям с призывом соблюдать меры безопасности. Регион ранее уже подвергался атакам БПЛА со стороны Киева.
«Уважаемые жители Свердловской области! В регионе объявлен режим ракетной опасности», — оповестил Денис Паслер.
Губернатор призвал жителей оставаться в безопасных помещениях, не выходить на улицу и следить за дальнейшими уведомлениями от официальных органов. Спустя 1 час 40 минут режим ракетной опасности на территории субъекта сняли.
В это же время воздушная угроза была объявлена в Пензенской, Саратовской, Самарской и других областях. Дроны сбили, в том числе, над Московским регионом. Мэр столицы Сергей Собянин уведомил о перехвате двух беспилотников на подлете к Москве. Пострадавших и разрушений нет.
Налетам ракет также подверглась Югра. На территории Ханты-Мансийского автономного округа воздушная опасность действовала в течение 40 минут. По данным губернатора ХМАО Руслана Кухарука, с 02:40 сотрудников ответственных служб и ведомств привели в режим повышенной готовности. Они приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.
За прошедшие сутки над Россией ликвидировали 507 беспилотников ВСУ. Кроме того, средствами ПВО уничтожено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. За сутки сбиты также восемь управляемых авиационных бомб ВСУ.
Власти Финляндии между тем решили не перехватывать проникающие в воздушное пространство страны беспилотники. Руководство обосновало это близостью к границе с Россией. В мирное время невозможно перехватывать беспилотники в воздушном пространстве другой страны, отметили представители финских ВС.