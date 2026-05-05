Третий с начала суток БПЛА сбит на подлете к Москве

Украинские дроны ночью и под утро 5 мая пытались атаковать Москву. В результате силами противовоздушной обороны на подлете к столице ликвидировано три беспилотника. Последний из них уничтожен около 05:40. Так уведомил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в «Макс».
Он оповестил, что специалисты уже прибыли к месту падения фрагментов дрона. О пострадавших не сообщается. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал Сергей Собянин.
Кроме того, 18 беспилотников ликвидировали над Ленинградской областью. В течение нескольких часов в регионе действовал режим воздушной опасности. Временные ограничения вводились в аэропорту Пулково. О пострадавших в результате налетов дронов не сообщается. Известно, что на промзоне в Киришах произошло возгорание. Специалисты уже занимаются его ликвидацией.