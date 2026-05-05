Операторы полка ВС России «Буревестник» уничтожили дроны ВСУ «Марсианин-2»

Расчёты БПЛА отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» нейтрализовали в зоне спецоперации ударные украинские дроны «Марсианин-2».

Бойцы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса группировки российских войск «Юг» с помощью БПЛА обезвредили ударные дроны «Марсианин-2» украинских формирований, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Расчёты БПЛА отдельного полка беспилотных систем “Буревестник” добровольческого корпуса “Южной” группировки войск успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа Swiftbeat Hornet — “Марсианин-2”», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что украинские формирования используют указанные аппараты для автономного поиска и поражения целей. Подчёркивается, что это делает такие беспилотники особенно опасными на передовой.

Напомним, в марте сообщалось, что на одном из тактических направлений специальной военной операции командир взвода БПЛА лейтенант Вооружённых сил РФ Максим Давыденко, выполняя боевую задачу, нейтрализовал четыре гексакоптера ВСУ типа «Баба-Яга». В Минобороны России заявили, что благодаря смелым и профессиональным действиям офицера удалось не допустить потерь среди личного состава российских подразделений.

