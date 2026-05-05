Ночная тревога в Татарстане: вой сирен и ракетная опасность

В Татарстане под вой сирен ввели режим ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Около полуночи в Татарстане был введен режим ракетной опасности. В МЧС жителей призвали немедленно проследовать в укрытия и соблюдать спокойствие.

Спустя полтора часа, в 1:59, информация была скорректирована: спасатели сообщили об угрозе атаки с воздуха, но уже не ракет, а беспилотных летательных аппаратов. Под ударом потенциально находились два города — Казань и Зеленодольск. Уже через две минуты, в 2:01, по всей республике официально утвердили новый режим — «Беспилотная опасность».

В 2:38 тревога относительно ракетной атаки была снята — соответствующий режим отменили. Однако режим «Беспилотная опасность» остается в силе.

Жители двух крупнейших городов республики — Казани и Набережных Челнов — делятся в соцсетях пугающими записями. В темноте над городом разносились заунывные звуки электросирен. В мессенджерах рассылались инструкции: людям рекомендовали не подходить к окнам, обесточить жилье и при наличии возможности спуститься в подвальные помещения или паркинги.

