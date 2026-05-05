В Свердловской области ночью вводили режим ракетной опасности

Ночью 5 мая в Свердловской области действовал режим ракетной опасности. Сообщение о введении режима в Max губернатора Дениса Паслера было опубликовано в 2:55, об отбое — в 5:18. Ограничений в аэропорту Кольцово не было.

Источник: Коммерсантъ

Аналогичный режим вводился в соседних регионах — в Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае. Кроме того, впервые режим ракетной опасности был установлен в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре).

На прошлой неделе в Свердловской области четыре раза объявлялся режим опасности атаки БПЛА: 29 апреля, дважды 30 апреля, 2 мая. В понедельник, 4 мая, режим действовал три часа. При этом 25 апреля Екатеринбург впервые подвергся атаке беспилотника: дрон врезался в жилой дом.

