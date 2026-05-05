От агрессии ВСУ снова пострадали мирные жители: после атаки на Брянскую область есть раненые

Беспилотники ударили по Брянской области ночью 5 мая. В результате агрессии ВСУ в населенном пункте Демьянки пострадали два человека. Мужчина и женщина госпитализированы. Так сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на канале в «Макс».