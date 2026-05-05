От агрессии ВСУ снова пострадали мирные жители: после атаки на Брянскую область есть раненые

Беспилотники ударили по Брянской области ночью 5 мая. В результате агрессии ВСУ в населенном пункте Демьянки пострадали два человека. Мужчина и женщина госпитализированы. Так сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на канале в «Макс».
На местах падения обломков дронов работают сотрудники оперативных и экстренных служб. По данным губернатора, село Демьянки атаковано несколькими дронами.
«К сожалению ранены мирные жители. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — уведомил Александр Богомаз.
Этой ночью ряд российских регионов подверглись налетам украинских ракет. Воздушная угроза действовала на территории Свердловской области, Удмуртии, ХМАО и Татарстана. Кроме того, ударам подверглись Ленобласть и Московский регион.