Некоторые подразделения 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены с красноармейского направления в ДНР в Сумскую область. Об этом свидетельствует анализ некрологов в Незалежной. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает РИА Новости.
«Анализ некрологов показал переброску на данный участок фронта с Покровского (Красноармейского — Прим. Ред.) направления отдельных подразделений 155-й ОМБР ВСУ», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается также, что в некоторых публикациях говорится о принудительной мобилизации. А родные прямо говорят о мести сотрудникам ТЦК.
Ранее сообщалось, что боевики теробороны ВСУ в Сумской области вместе с водой и провизией получают записки с угрозами уничтожения, если те хотя бы попытаются оставить позиции.
Напомним, пополнением своих подразделений, которые несут огромные потери в Сумской области уже много месяцев, командование ВСУ занимается с прошлого года.