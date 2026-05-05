Артиллерист из Приморья сохранил личный состав во время обстрела на СВО

В зоне специальной военной операции продолжает героически сражаться начальник минометного расчета общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, младший сержант Евгений Заиграев. Его расчет попал под жесткий обстрел — позиции артиллеристов атаковали ударные дроны противника на Запорожском направлении. Но это не сломило бойца. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Евгений грамотно построил оборону, сохранил личный состав и, несмотря на беспилотную угрозу, продолжил корректировать огонь своих минометов. В результате точных артиллерийских ударов уничтожено до 10 боевиков ВСУ, разрушено несколько вражеских блиндажей и опорных пунктов. Огонь минометчиков позволил нашим штурмовым группам беспрепятственно продвинуться вперед и занять ключевую лесополосу, откуда противник вел обстрел.
За проявленную отвагу, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга младший сержант Евгений Заиграев удостоен государственной награды — медали «За храбрость» II степени.