«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 мая текущего года до 7.00 мск 5 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Республиками Крым и Татарстан, Краснодарским краем и над Азовским морем.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.