Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим «Ракетная опасность» в Челябинске 5 мая: что известно?

В Челябинской области 5 мая 2026 года был введен режим ракетной опасности.

На территории Челябинской области 5 мая 2026 года в 02:57 был введён режим ракетной опасности. Информацию опубликовала РСЧС региона. Несколькими минутами позже предупреждение появилось в официальном канале правительства Южного Урала — угрозу подтвердили.

Во время действия режима жителям рекомендуется взять личные документы, запасы воды и продуктов питания, после чего проследовать в убежище или укрыться в цокольных/подземных помещениях.

«Учитывайте вероятность перебоев с мобильной связью и интернетом. Категорически запрещается снимать работу средств ПВО. Сохраняйте бдительность и осторожность», — говорится в сообщении.

Отбой режима опасности

Отменён режим «Ракетная опасность» в Челябинской области 5 мая был в 04:53 утра. Дополнительных сообщение не поступало.

Ранее на территории региона был отменен режим беспилотной опасности. 4 мая 2026 года он подействовал несколько часов, временно был закрыт аэропорт им. Имени Курчатова (Баландино).

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше