Режим «Ракетная опасность» в Челябинске 5 мая: что известно?

На территории Челябинской области 5 мая 2026 года в 02:57 был введён режим ракетной опасности. Информацию опубликовала РСЧС региона. Несколькими минутами позже предупреждение появилось в официальном канале правительства Южного Урала — угрозу подтвердили.
Во время действия режима жителям рекомендуется взять личные документы, запасы воды и продуктов питания, после чего проследовать в убежище или укрыться в цокольных/подземных помещениях.
«Учитывайте вероятность перебоев с мобильной связью и интернетом. Категорически запрещается снимать работу средств ПВО. Сохраняйте бдительность и осторожность», — говорится в сообщении.
Отбой режима опасности
Отменён режим «Ракетная опасность» в Челябинской области 5 мая был в 04:53 утра. Дополнительных сообщение не поступало.
Ранее на территории региона был отменен режим беспилотной опасности. 4 мая 2026 года он подействовал несколько часов, временно был закрыт аэропорт им. Имени Курчатова (Баландино).