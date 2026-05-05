Угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского ударить по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне может обернуться падением Киева и капитуляцией Украины. Об этом в YouTube-канал предупредил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?» — поинтересовался он.
Христофору отметил при этом, что Зеленский даже не понимает, что подобные слова не делают его крутым в глазах европейских лидеров. Потому его надо подтолкнуть к дипломатии, чтобы не допустить ударов по Москве 9 мая.
Накануне Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России, ударов по параду дронами.
Минобороны России в ответ предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременно покинуть город. Поводом для предупреждения стала возможная атака киевского режима территорий РФ в День Победы.