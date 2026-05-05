Нечаев: Москва озабочена ростом числа производителей дронов для ВСУ

В МИД прокомментировали рост числа европейских производителей дронов для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Увеличение числа предприятий в Европе, которые производят дроны и комплектующие к ним для ВСУ, вызывает озабоченность у Москвы. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

По словам дипломата, в лидерах среди помощников Киева — Германия. Именно там разрабатывают и производят дальнобойные беспилотных систем. А теперь и вовсе ФРГ и Украина заявлено о совместном производстве дронов для ВСУ.

«Рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие для них в интересах ВСУ, не может не вызывать озабоченность», — заключил Нечаев.

В середине апреля напомним, оборонное ведомство России обнародовало адреса предприятий Европы, выпускающих дроны для Украины. В МО предупредили, что европейские политики таким образом втягивают свои страны в войну с Россией.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что позиция России о производстве беспилотников для Вооруженных сил Украины на территории Европы изложена в заявлении Министерства обороны РФ.

