Над территорией Татарстана сбит беспилотник

Напомним, что ночь с 4 на 5 мая для Татарстана выдалась тревожной. Ранее ГУ МЧС по региону информировало жителей о введении режимов «Ракетная опасность» и «Беспилотная опасность». В 00:16 по местному времени была объявлена первая угроза, в 1:59 поступило предупреждение об атаке БПЛА на Казань и Зеленодольск, а в 2:01 на всей территории республики ввели режим «Беспилотная опасность». К 2:38 режим ракетной угрозы отменили, однако режим угрозы с беспилотников сохранялся.