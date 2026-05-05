Бомбоубежища закрыты, бегите в ванную: где спасаться свердловчанам от ракет

«На городских сайтах все написано, бегите в ванную. Бомбоубежища закрыты, они не подготовлены. В подвалы бежать опасно, если дом рухнет», — заявил ЕАН диспетчер «Фонда Радомир».
Представитель ТСЖ одного из домов заявил, что по поводу подвалов «управляшкам» давно спускали директиву о готовности. Делали перепись подходящих укрытий.
«Наш по параметрам не подходит, как и большинство. Потом было что-то о том, что нам предлагают собрать общее собрание и решить, как сделать “подходящими”, но после наших вопросов — за чей счет, нам перестали писать. Там ведь миллионы надо вкладывать — если углублять до нужной высоты проемов, переносить коммуникации и.т.д. Сейчас, с утра председатели сообщают, что происходит обзвон диспетчеров УК по вопросам, открываете ли вы подвалы при тревогах? Все начали там возмущаться, должны ли мы это делать. Ведь доступ в подвалы третьим лицам запрещен», — рассказала председатель ТСЖ.
По ее словам, департамент ГЖИ пообещал в ближайшее время разослать рекомендации и информационные материалы, как действовать в случае угрозы. В мэрии Екатеринбурга ЕАН заявили, что бомбоубежища в городе, как правило, построены для сотрудников работающих смен заводов. Таких сооружений в столице Урала около 900.
«Для остального населения убежищами могут быть подземные или углубленные пространства-паркинги, подземные переходы, подвалы станции метро, таких подземных пространств в городе больше 8000», — подчеркнули чиновники.
Там добавили, что бомбоубежища в Екатеринбурге стали проверять давно. МЧС строго спрашивает, в каком состоянии они находятся. Украина второй раз с начала СВО атаковала тыловые региона России ракетами «Фламинго». Свердловчане ранним утром получили тревожные сообщения от МЧС. Им советовали зайти в укрытия — метро, паркинги или подвалы. Воздушную тревогу из-за угрозы атаки ракетами объявили также в ХМАО, Тюменской области, Пермском крае, как и практически на всей территории Поволжья, в Подмосковья.