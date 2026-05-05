Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Ленобластью было сбито 29 дронов

По последним данным губернатора Александра Дрозденко, за ночь 5 мая над Ленинградской областью сбито 29 беспилотников. Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах. В промзоне ночью вспыхнул пожар. Сейчас он локализован, жертв нет. На месте работают специалисты МЧС и «Леноблпожспас».

Источник: Коммерсантъ

Глава региона сообщил, что к утру завершаются работы по тушению возгорания. «Жертв вследствие атаки нет», — подчеркнул господин Дрозденко. Ранее сообщалось о 18 сбитых БПЛА, однако после обхода территории и уточнения данных их число возросло до 29.

Аэропорт Пулково минувшей ночью вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время работа авиагавани восстанавливается.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше