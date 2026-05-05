Ночью над Ленобластью было сбито 29 дронов

Глава региона сообщил, что к утру завершаются работы по тушению возгорания. «Жертв вследствие атаки нет», — подчеркнул господин Дрозденко. Ранее сообщалось о 18 сбитых БПЛА, однако после обхода территории и уточнения данных их число возросло до 29.
Аэропорт Пулково минувшей ночью вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время работа авиагавани восстанавливается.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.