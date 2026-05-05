«Гиацинт-С» уничтожил пункты управления БПЛА и позиции ВСУ. Видео

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА и позиции ВСУ с помощью САУ «Гиацинт-С». Дальнобойное орудие установки позволяет поражать цели с высокой точностью на дистанции свыше 30 км".

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанес серию ударов по объектам противника. Об этом сообщает Министерство обороны.

В ходе боевой работы артиллеристы поразили целый ряд целей, включая замаскированные позиции с живой силой, пункты управления беспилотными летательными аппаратами, артиллерийские орудия и средства радиоэлектронной борьбы украинских формирований.

Эффективность огневого поражения обеспечивается оперативной передачей разведданных и высокой точностью орудий. Основное вооружение САУ — 152-мм пушка 2А37, предназначенная для контрбатарейной борьбы, уничтожения укреплений и подавления артиллерии противника. Использование различных типов снарядов позволяет экипажам вести огонь на дальность свыше 30 километров.

