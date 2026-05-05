Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанес серию ударов по объектам противника. Об этом сообщает Министерство обороны.
В ходе боевой работы артиллеристы поразили целый ряд целей, включая замаскированные позиции с живой силой, пункты управления беспилотными летательными аппаратами, артиллерийские орудия и средства радиоэлектронной борьбы украинских формирований.
Эффективность огневого поражения обеспечивается оперативной передачей разведданных и высокой точностью орудий. Основное вооружение САУ — 152-мм пушка 2А37, предназначенная для контрбатарейной борьбы, уничтожения укреплений и подавления артиллерии противника. Использование различных типов снарядов позволяет экипажам вести огонь на дальность свыше 30 километров.