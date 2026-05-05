Главное из брифинга Минобороны 5 мая 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ОПК и ТЭК Украины
За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей и три станции РЭБ.
«Запад» перешел на выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина Харьковской области, Татьяновка, Святогорск, Пришиб и Сидорово ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.
Подразделения «Юга» противостоят ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 165 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 17 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.
«Центр» атакует противника в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и восемь автомобилей.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Великомихайловка, Добропасово Днепропетровской области, Розовка, Барвиновка, Долинка, Верхняя Терса, Шевченковское и Воздвижевка Запорожской области.
Противник потерял до 290 военнослужащих, 12 автомобилей и четыре боевые бронированные машины.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожены более 50 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиабомб;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;
- 601 БПЛА самолетного типа.