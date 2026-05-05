Главное из брифинга Минобороны 5 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 5 мая апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ОПК и ТЭК Украины

За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей и три станции РЭБ.

«Запад» перешел на выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина Харьковской области, Татьяновка, Святогорск, Пришиб и Сидорово ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.

Подразделения «Юга» противостоят ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 165 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 17 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.

«Центр» атакует противника в ДНР и Днепропетровской области

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Великомихайловка, Добропасово Днепропетровской области, Розовка, Барвиновка, Долинка, Верхняя Терса, Шевченковское и Воздвижевка Запорожской области.

Противник потерял до 290 военнослужащих, 12 автомобилей и четыре боевые бронированные машины.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.

«Уничтожены более 50 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • девять управляемых авиабомб;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;
  • 601 БПЛА самолетного типа.