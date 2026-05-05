ВС РФ поразили нефтебазу под Днепропетровском

Российские войска нанесли массированный удар по объектам логистики и топливной инфраструктуры в ряде регионов Украины. Операторами дронов была атакована нефтебаза в районе Днепропетровска, что подтверждают данные спутникового мониторинга и кадры очевидцев.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

В ночь на 5 мая 2026 года российские ударные беспилотники «Герань» нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Одной из целей атаки стал склад светлых нефтепродуктов, расположенный вблизи населенного пункта Орельское (бывшее Партизанское) в окрестностях Днепропетровска, пишет «ANNA NEWS».

Пораженный объект использовался для хранения бензина, керосина и дизельного топлива, необходимых для обеспечения логистики и снабжения украинских войск. Факт возгорания на территории нефтебазы подтверждают многочисленные фото- и видеоматериалы, опубликованные очевидцами в социальных сетях, а также данные спутникового мониторинга сервиса FIRMS. Использование ВС РФ беспилотников с системами оптико-электронного наведения и тепловизорами позволяет эффективно выявлять заполненные резервуары и наносить точечные удары.

«ANNA NEWS» отмечает, что, помимо Днепропетровской области, удары с применением ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» были нанесены по объектам в Запорожье, Черкассах, Полтавской, Харьковской, Одесской и Киевской областях. Российское военное ведомство ведет систематическую работу по поражению инфраструктуры, используемой в военных целях, включая предприятия ВПК, узлы транспортной сети и склады горюче-смазочных материалов.

25 апреля в Днепропетровске уже были уничтожены запасы на базах «Нефтек» и «Альянс-Синтез». Регулярное уничтожение тыловых запасов ГСМ создает острый дефицит топлива, что, по мнению экспертов, неизбежно осложнит действия группировки ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

