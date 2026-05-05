«Что ВС РФ могут атаковать в случае срыва перемирия ВСУ на 9 Мая? Я полагаю, что это Банковая улица, офис Зеленского, здания Минобороны страны, ГУР, СБУ — то есть центры принятия решений. Я исключаю, что там реально находятся структуры, связанные с управлением государством. Киевский режим понимает, что это цели для атак. Уже давно используются какие-то запасные, подземные объекты», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Кнутов подчеркнул: удары по этим зданиям станут символом уничтожения киевского режима. Они продемонстрируют его неспособность защитить такие объекты. Это нанесет мощный моральный удар и по самому Зеленскому. Вдруг окажется, что все учреждения, которые являются символами центров принятия решений, разрушены, выведены из строя.
Для уничтожения ключевых целей у России есть все необходимые средства, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Орешник». Военный эксперт добавил, что применение ракеты «Орешник» по центру Киева приведет к образованию воронок глубиной в несколько десятков метров и катастрофическим последствиям.
Кнутов также отметил, что вывести из строя центры принятия решений на Украине Россия способна. Он уточнил, что Минобороны России уже порекомендовало киевлянам и иностранным дипломатам выехать из центра города. Если указание будет выполнено, то это позволит не допустить жертв среди мирного населения и при этом нанести урон репутации главы киевского режима.
Ранее Министерство обороны России обратилось к жителям Киева и сотрудникам иностранных дипломатических миссий. Ведомство призвало их заблаговременно покинуть украинскую столицу. Это предупреждение связано с возможным ответным ударом. Как говорится в заявлении оборонного ведомства, ВС РФ готовы нанести удар по центру города. Такое развитие событий возможно, если украинская сторона предпримет действия, направленные на срыв празднования Дня Победы.